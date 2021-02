Si cercano nella zona di Marsala, Mazara e Castelvetrano bambini/e siciliane tra i 6 e 9 anni e Adulti dai 18 ai 65 anni per il nuovo film per la RAI dal titolo “Una sola Madre”.Regia di Andrea Porporati. Le riprese saranno effettuate in Sicilia nel mese di Marzo 2021.

La serie è prodotta da 11Marzo Film (www.11marzofilm.it), società di produzione Italiana. La società produce film e serie televisive di successo quali tra gli altri :“Il Nome della Rosa”, “Felicia Impastato”, “I nostri Figli” e “Questi Giorni”. Il casting per le Figurazioni e i Minori è curato da Giuseppe Grisafi e Valeria Piraino.

Pubblichiamo di seguito l’annuncio della Produzione:

——————————————————

Chi volesse proporre la propria candidatura o delle/i propri/e figlie può inviarci in un’unica mail il seguente materiale:

• UNA FOTO PRIMO PIANO SU SFONDO NEUTRO (parete bianca) CHE SIA NOMINATA CON COGNOME E NOME

• UNA FOTO FIGURA INTERA SU SFONDO NEUTRO (parete bianca) CHE SIA NOMINATA CON COGNOME E NOME

[no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali, no foto di scena]

• DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITA’, IN CASO DI MINORE ALLEGARE DOCUMENTI DI ENTRAMBI I GENITORI

• DUE CONTATTI TELEFONICI

Tutto il materiale deve essere inviato all’indirizzo mail unasolamadrecomparse@gmail.com

non accettiamo file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive etc.

Oppure cliccare sul seguente link : https://basebear.com/login.aspx?a=d582f8b9-85c2- 40c9-b84c-f1927b8f0ed4 (accedere all’area pubblica cliccare in alto a sinistra sul simbolo + aggiungi e compilare il modulo caricando n°2 foto.) in automatico verrete inseriti in archivio.

Informiamo che in relazione alle disposizione governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori del film) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico della 11Marzo Film.