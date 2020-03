È risultato positivo il tampone fatto a un pensionato 80enne di Campobello di Mazara che si trova ricoverato presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Lo ha reso noto questa mattina il sindaco Giuseppe Castiglione in un video divulgato tramite i social. “L’ASP di Trapani – ha precisato il primo cittadino – ha attivato tutte le procedura sanitarie coadiuvate dal Comune e dal corpo di Polizia Municipale per effettuare i controlli per evitare una diffusione della epidemia”. Il sindaco ha ribadito ai cittadini l’obbligo di rimanere a casa ed uscire solo in casi di estrema necessità. Intanto è stato confermato come positivo il tampone fatto a un bambino di Campobello di Mazara che si trova presso una struttura sanitaria del Messinese. A confermarlo è stata la mamma con un post sui social.