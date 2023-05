«Ancora una volta Campobello deve fare i conti con i delinquenti». È quanto afferma il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, dopo aver appreso dell’incendio doloso che ha distrutto due auto della Polizia municipale. «Si tratta di un episodio gravissimo e incomprensibile che lascia tutti sgomenti – ha detto il primo cittadino mentre si trova in viaggio verso Palermo – la cosa più inaccettabile è che, pur essendo stato individuato e fermato dai Carabinieri, l’autore dell’incendio è stato rilasciato a piede libero. Sono davvero sconcertato e amareggiato». E Castiglione aggiunge: «Continuerò a reclamare in tutte le sedi un maggiore controllo del territorio, non possiamo più tollerare che il nostro Comune sia lasciato in balia di vandali e criminali».