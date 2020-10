«I cittadini non si sono fatti irretire da suggestioni e da facili tentazioni populiste e qualunquiste ma, invece, hanno consapevolmente bocciato l’ambiguità, rifuggendo l’ipocrisia e i vili tentativi di screditare me e tutta la comunità campobellese, perché la legalità non può ridursi a una semplice etichetta. Alla fine hanno trionfato le forze sane della città, quelle forze che in questi anni sono state capaci di unirsi, superando gli individualismi e facendo fronte comune, ponendo al centro esclusivamente il bene di Campobello».