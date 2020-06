Nel mese di giugno del 2007, il web era una realtà quasi sconosciuta alla maggior parte delle persone, e soprattutto in una città come Castelvetrano le notizie venivano diffuse soprattutto su carta stampata e tramite le emittenti radiofoniche.

I blog erano entità non ben identificati, eppure, dopo un attento studio da parte di un giovane studente universitario in ingegneria informatica, innamorato del suo territorio, il primo ad essere presente a Castelvetrano fu proprio il suo, CastelvetranoSelinunte.it, la messa on line è avvenuta proprio in quel giugno 2007. Flavio Leone oggi non è più uno studente e ricopre il ruolo di editore della testata giornalistica che porta lo stesso nome del blog.

Nato per valorizzare ed informare, CastelvetranoSelinunte.it, dal 2007, non si è mai fermato di documentare tutto ciò che è successo in questi anni nella Valle del Belice.

Il primo articolo pubblicato è stato dedicato alla città di Castelvetrano premiata per una brillante opera di innovazione tecnologica: l’attivazione di più aree coperte da accesso gratuito ad internet per tutti i cittadini che ne avrebbero fatto richiesta. Da allora sono trascorsi 13 anni fatti di sacrifici, notizie, soddisfazioni e delusioni.

Da oltre un anno CastelvetranoSelinunte è diventata una testata giornalistica che ha raggiunto grandi obiettivi, oggi il lavoro di quel giovane ambizioso è diventato un progetto importante. Secondo gli ultimi report ALEXA (autorevole servizio di Amazon.com) il giornale CastelvetranoSelinunte.it risulta essere il secondo più letto in Provincia di Trapani e tra i 500 più letti in tutta Italia.

E’ nata una redazione, guidata dal direttore Max Firreri persona di grande talento ed estrema competenza e professionalità, i collaboratori che credono innanzitutto al giornalismo fatto di persone, di coscienza e responsabilità, e di rispetto per la dignità delle persone.

CastelvetranoSelinunte è una realtà da sempre libera ed indipendente; la forza sono i nostri lettori che in questi anni ci hanno seguito con affetto ed interesse.

In questi anni che sia notte, giorno, Natale o domenica CastelvetranoSelinunte non ha mai smesso di starvi accanto facendo in modo che tutto ciò che comunica sia sempre limpido e lontano da qualsiasi notizia ingannevole.

Non a tutti un giornale – e di cosa scrive- è gradito. Abbiamo ricevuto tantissimi consensi ma anche critiche, alcune costruttive, che hanno permesso a questo strumento di crescere, per informarvi sempre meglio, oggi dopo 13 anni siamo orgogliosi del lavoro svolto, consapevoli che nella vita si può sempre migliorare.

A voi lettori va il nostro immenso ringraziamento, per avere contribuito a far diventare quel piccolo blog, una stimata testata giornalistica, grazie per aver permesso ad una piccola ambizione di diventare grande.

Devono essere i fatti che accadono a generare nel lettore le emozioni, non la reazione a quegli stessi. Siate sempre liberi di comunicare e abbiate sempre la pretesa di un’informazione giusta corretta e intelligente.

Buon compleanno a tutti i lettori di CastelveranoSelinunte.it