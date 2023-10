Si è svolta lo scorso weekend l’ennesima iniziativa promossa dal movimento Plasticfree. I volontari sono intervenuti in una zona periferica di Castelvetrano vittima dell’incuria e della maleducazione. “Abbiamo tolto via dalla vegetazione circa 30 sacchi di immondizia – fanno sapere le referenti locali, Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna – composti principalmente da bottiglie di birra (circa 1500), bottiglie d’acqua, fazzoletti, involucri e incarti vari. E poi sfabbricidi, un materasso, pezzi di auto, plastica dura. Sono tutti rifiuti lasciati sul posto da chi si disinteressa di come sia più giusto smaltire i rifiuti prodotti, o da chi fa il lancio della bottiglia dall’auto in corsa, un nuovo sport che entrerà presto nelle olimpiadi degli sporcaccioni”

L’attività dei volontari oltre ad un immediato ripristino dei luoghi, grazie anche al supporto della ditta Sager, è fondamentale per sensibilizzare la comunità affinché ognuno faccia la propria parte per mantenerne il decoro del territorio. “Come al solito – si legge in una nota Plasticfree – dobbiamo fare il ringraziamento più grande a tutti i volontari che hanno scelto di “sacrificare” qualche ora della propria domenica per sposare questa causa comune. GRAZIE a Marco, Lorenzo, Sara, Morgana, Enzo, Giovannella, Katia, Rosanna e le due piccole mascotte Adriana e Mia”

