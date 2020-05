A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione, in particolare l’art. 7, in forza del quale “i Sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale, Il Sindaco, con Ordinanza Sindacale n. 30 del 05/05/2020, a partire da domani 06/05/2020 consente la riapertura del Cimitero con le seguenti modalità:

• il cimitero rimane aperto solo nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 12,00;

• è consentito l’ingresso all’interno del cimitero dal cancello principale di via Giacomo Serpotta e dal cancello secondario di via Marsala, ad un massimo di 50 persone, sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane previo appuntamento al seguente numero 0924/902522 e con la seguente modalità:

– dalle ore 8,30 e fino alle ore 11,00 per le ore antimeridiane;

– dalle ore 14,30 e fino alle ore 16,30 per le ore pomeridiane;

– il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00;

• la domenica ed i festivi il cimitero rimarrà chiuso.

• è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale o

mascherina protettiva e guanti, correttamente indossati;

• è obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l’altra non inferiore a un metro;

• è fatto divieto assoluto di assembramento.

L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale avrà l’ obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate.