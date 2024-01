I vetri a pian terreno del palazzo Informagiovani di Castelvetrano sono stati vandalizzati. Ad accorgersene sono stati i dipendenti comunali che stamattina, nel momento in cui stavano prendendo servizio, si sono accorti dei vetri danneggiati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che stanno verificando l’entità del danno. Al momento non si conosce l’oggetto che è stato utilizzato per sferrare i colpi. Il palazzo Informagiovani tra qualche mese passerà nella disponibilità dell’Asp Trapani, grazie all’accordo sottoscritto col Comune.

AUTORE. Redazione