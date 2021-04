E’ stata vandalizzata la tomba del suocero del Dott. Marcello Caradonna, Responsabile della X Direzione Organizzativa, a cui fa capo anche la Polizia Municipale di Castelvetrano. Lo rende noto il sindaco Enzo Alfano. “La sepoltura – si legge nella nota dell’Ente – sino alla tarda mattinata di ieri era assolutamente intatta, si presume sia stata profanata dal tardo pomeriggio in poi. Un atto sacrilego dal sapore intimidatorio compiuto, ai danni del funzionario del Comune di Castelvetrano, rivolto verso chi lavora per far rispettare le regole e il vivere civile. Sul posto sono giunti i Carabinieri. Speriamo che il reo di tale misfatto possa pagarne le conseguenze. La Civica Amministrazione condanna tali comportamenti e sarà sempre al fianco di chi opera nel rispetto della legalità e per il bene comune”