Dapprima una prima azione a opera di vandali, ieri l’ennesimo attacco con la distruzione di una casetta espositiva. Il Sistema delle piazze di Castelvetrano si conferma terra di nessuno. Questo secondo atto vandalico ha fatto arrendere Nino Romano, presidente della Pro Loco Triscina: «Per la mia associazione il Natale finisce qui». Romano ha tenuto a chiarire che già sabato scorso, dopo il primo atto vandalico, avevano fatto i dovuti reclami, «ma il risultato è stato quello di ieri sera», dice Romano. Arrabbiata è anche Emanuela Indiano dell’associazione “Noi odv”: «In questi giorni lo spaccio che ho visto non è stato normale, alle ore 19 e di fronte alle famiglie». E la Indiano si interroga: «Cosa aspettiamo per intervenire? Evidentemente diamo fastidio, e lo stanno dimostrando», facendo riferimento a chi si è reso responsabile di questi atti vandalici alle casette di Natale al Sistema delle piazze.

Il regista Giacomo Bonagiuso ha definito gli autori di tali atti «soliti devastatori seriali, quelli che amano l’inciviltà, coloro che sguazzano nell’abbandono, quelli cui il nulla piace perché rispecchia le loro menti». Bonagiuso si auspica che «prima o poi vengano beccati in flagranza, non tanto per le sei ore di caserma che fareste, ma per vedere le vostre facce e sapere tutti a chi dobbiamo parte significativa del declino», scrive sui social Bonagiuso.

AUTORE. Redazione