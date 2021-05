Vaccini somministrati in formula drive-in, domani, dalle 9 alle 19, in via della Rosa (spiazzale Uffici comunali nuovi) a Castelvetrano. A organizzare la giornata è stata l’Asp Trapani che, per la prima volta, utilizzerà quegli spazi pubblici per somministrare i vaccini agli over 60 senza prenotazione. Chi arriverà sul posto potrà ricevere il vaccino senza scendere dalla macchina. Il passaggio delle vetture sarà obbligato attraverso un percorso obbligato: dalla consegna della documentazione, all’inoculazione del vaccino e poi alla fase d’osservazione.