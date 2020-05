È morto per cause naturali Giuseppe Maggio, 68 anni, l’uomo trovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Urbano Rattazzi a Castelvetrano (nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista). A lanciare l’allarme sono stati familiari che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo che viveva solo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per accedere all’interno dell’appartamento. L’uomo è stato trovato privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Gianluigi Aronica che ha effettuato l’ispezione cadaverica, confermando la morte per cause naturali.