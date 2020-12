Con 417 test rapidi effettuati ed una sola persona risultata positiva, si è concluso questa sera a Castelvetrano lo screening Covid-19 con tamponi veloci effettuato presso la sede del locale comitato della Croce Rossa Italiana. Alla persona risultata positiva è stata immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’iniziativa, a cura dell’Assessorato alla salute e delle ASP siciliane è stata organizzata con il supporto del Comune di Castelvetrano.

Ecco i dati rilevati in tutta la provincia nel weekend (Tot 5201 test, 75 positivi). Sabato: Alcamo 478 eseguiti, 6 pos – Valderice 354, 4 – Partanna 714, 15 – Marsala 641, 7 – Salemi 544, 19; Domenica: Calatafimi 426, 2 – Castelvetrano 417, 1 – Erice 134, 0 – Trapani 938, 5 – Mazara 555, 16

Nella sede della Croce Rossa di Castelvetrano, da domani (14 dicembre) sarà attivato il servizio di screening Covid per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie. E’ stata infatti attivata proprio a Castelvetrano una delle 7 postazioni di monitoraggio (attivo ogni giorno dalle 8:30 alle 13:30). Clicca qui per maggiori informazioni