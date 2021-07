I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato in stato di libertà P.A., cl.91, con precedenti di polizia, con l’accusa di danneggiamento aggravato. In particolare, la scorsa notte, durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno effettuato un intervento in Piazza Dante a causa della presenza di un uomo che scagliava delle bottiglie in vetro per la strada.

Giunti sul posto, gli operanti hanno riscontrato la presenza del 30enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcolici, intento a lanciare delle bottiglie vuote di birra per la strada, con il chiaro intento di colpire le autovetture in transito. Nella circostanza, poco prima dell’arrivo dei militari, una delle bottiglie lanciate ha colpito violentemente il lunotto posteriore di una vettura che si trovava a passare di lì, infrangendolo.

I Carabinieri hanno immediatamente condotto l’uomo presso gli Uffici della Compagnia di Castelvetrano dove, al termine degli accertamenti del caso, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

