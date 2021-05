Il Comitato Genitori di Castelvetrano nell’ottica di condannare qualsiasi forma di violenza , ha deciso di intraprendere ed attuare un’iniziativa contro l’omofobia, creando un simbolo all’interno della comunità Castelvetranese.

Specifichiamo, visto i comunicati dei giorni precedenti sull’argomento, che la panchina sarà un simbolo e non intende affermare nessuna ideologia specifica.

Saranno realizzate 3 panchine arcobaleno :

– Castelvetrano viale Roma

– Selinunte sulla Scalinata del molo

– Triscina Villa Quartana

Le giornate per la realizzazione e a cui invitiamo a partecipare sia adulti, che ragazzi e bambini (sempre nel rispetto della sicurezza covid) saranno:

– 12 maggio ore 17:00 ( la prima mano di pittura)

– 14 maggio ore 17:00 ( la seconda mano di pittura)

L’idea nasce per educare i nostri ragazzi/bambini a condannare qualsiasi forma di violenza di genere.

L’inaugurazione sarà giorno 17 maggio alle ore 17:00 presso la panchina di Castelvetrano, sita al Viale Roma all’altezza della Tre Croci.

Vogliamo ringraziare sia l’amministrazione che ha subito accolto la nostra idea e la nostra richiesta con deliberazione di giunta il 01/04/2021 che i consiglieri Di Bella e Campagna che hanno chiesto, al consiglio comunale con una mozione, l’istituzione della giornata contro l’omofobia, mozione che ricordiamo non ha nessun simbolo partitico. Inoltre, specifichiamo che la mozione , non è stata concordata con lo scrivente comitato, che ne ha appreso la notizia dagli organi di stampa, decidendo di sposare l’idea e inaugurando le panchine giorno 17 maggio.

Questa iniziativa dimostra che quando c’è collaborazione tra cittadini, amministrazione e varie forze politiche in maniera costruttiva su un obiettivo comune, si può costruire un unico pensiero che nello specifico caso è: NO ALL’OMOFOBIA

Ricordiamo che chi vorrà partecipare dovrà avere i presidi di protezione personale(mascherine e guanti) e sarà registrato su un apposito registro inoltre sempre nel rispetto delle norme covid chiediamo la cortesia a chi vuole partecipare attivamente di portare un pennello personale.

Presso i 3 siti, saranno allestiti dei punti con igienizzante.

Ringraziamo per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa:

Ferramenta Favoroso di Castelvetrano

Banca Mediolanum Campobello

Martino Calogero Srl di Castelvetrano

Escobar di Castelvetrano

Il Comitato Genitori Castelvetrano

Il Presidente

Lina Stabile