Il Comune di Castelvetrano vuole tornare alla Bit, la Borsa Internazionale del turismo che si svolgerà il prossimo febbraio a Milano. Lo ha annunciato il sindaco Enzo Alfano incontrando i rappresentanti di attività alberghiere ed extra, il presidente della IV Commissione consiliare Angelina Abrignani e il presidente della Pro Loco Selinunte Enzo Filardo. Da diversi anni il Comune non ha più partecipato alla Borsa del turismo e ora il sindaco Alfano vuole che l’ente torni a promuovere e valorizzare in uno scenario mondiale qual è la Bit, il territorio di Castelvetrano. «Ci torneremo in maniera coesa – ha detto il sindaco – almeno questo è quello che è emerso dalla riunione che abbiamo fatto. E questo è di buon auspicio».