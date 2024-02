Dallo scorso 5 novembre non si hanno più notizie di Sergio Leone e adesso non è più solamente la mamma a cercarlo ma l’intera comunità castelvetranese che si è raccolta attorno alla famiglia organizzando una fiaccolata. L’appuntamento è per il 5 marzo con raduno alle ore 20,30 in piazza Matteotti per poi dirigersi al Sistema delle Piazze. Sergio Leone, 42 anni, viveva da diversi anni a Francoforte, in Germania. E’ scomparso da Darmstadt, una località vicino Francoforte. Sui social la madre ha lanciato diversi appelli per avere notizie del figlio, riuscendo a ottenere l’attenzione e uno spazio dedicato nella trasmissione “Chi l’ha Visto?”, ma fino ad oggi non c’è stato nessun aggiornamento sulla sua scomparsa.

Sergio Leone ha alcuni segni particolari che potrebbero aiutare nell’identificazione: tatuaggio sulla spalla sinistra con stemma di famiglia, sullo stesso lato tatuaggio con i nomi “Gaia e Sofia”. Sul braccio sinistro sopra il gomito, tatuaggio con scritta “acquirit eundo vires” e data “12.06.1981”. Su avambraccio destro tatuaggio con scritta “Chanel” e sulla base della nuca tatuaggio di un disegno e dell’anno “1954”.





