Raid vandalico nella notte ai danni del Comando della Polizia Municipale di Castelvetrano. Tagliate le gomme di tutte e cinque le auto di servizio che erano posteggiate nella corte interna dei nuovi locali nel quartiere Belvedere. Un solo mezzo non è stato danneggiato perché al momento del raid non si trovava in sede. L’amara scoperta è avvenuta questa mattina quando è stato notato che per ogni mezzo uno dei copertoni risultava sgonfio. Da una successiva verifica, sono stati individuati dei fori che hanno evidenziato la natura dell’atto delinquenziale. Il Dott. Marcello Caradonna, comandante della polizia municipale nel confermare quando accaduto si riserva di lasciare dichiarazione sull’accaduto.