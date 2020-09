In un primo momento la città di Castelvetrano risultava nel percorso del prossimo Giro d’Italia, ma a pochi giorni dall’inizio della gara ciclica, tutto è sfumato. Il prossimo 4 ottobre, infatti, durante la seconda tappa della 103a edizione della corsa rosa, trovandosi Castelvetrano al km 50, sarebbe dovuta essere attraversata dai ciclisti che, partiti da Alcamo, avrebbero fatto l’ingresso in città per poi dirigersi in direzione della strada statale 115, con destinazione finale Agrigento.

Nel percorso ora ufficiale, Castelvetrano non c’è più sul tracciato. E’ spuntata, invece, Partanna, dove già lo scorso anno la gara è passata con successo di pubblico. Pare che il motivo della “revisione” del percorso sia dovuto a un problema di misurazione del percorso, secondo quanto disposto dagli organi federali. Sta di fatto che chi vorrà godersi lo spettacolo dovrà raggiungere Partanna.