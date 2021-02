Studio di consulenti del lavoro ed elaborazione paghe ricerca una figura di “ESPERTO/A PAGHE O CONSULENTE DEL LAVORO” per la sede di Castelvetrano per un inserimento immediato nel team di lavoro.

Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:

· Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi;

· Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (Modelli CUD – Modello 770 – Autoliquidazione INAIL – F24) e degli adempimenti periodici (Modello Uniemens);

· Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

· Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori;

· Elaborazione comunicazioni online con centri per l’impiego, istituti ed enti di previdenza;

· Supporto alla consulenza operativa ai clienti sull’elaborazione paghe e contributi ed in materia giuslavoristica;

· Altri adempimenti legati alla mansione.

Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del programma elaborazione paghe “EXPERT UP LAVORO”

I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio CV all’indirizzo email selezionecontabile20@gmail.com