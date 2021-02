Con apposita ordinanza, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha sospeso le attività didattiche nella scuola dell’infanzia di via Torino, per i giorni 5 e 8 Febbraio 2021 al fine di consentire ad una impresa di effettuare i lavori in corso di realizzazione che interessano la parte interna dell’edificio. La sospensione delle attività consentirà inoltre al personale ausiliario scolastico coadiuvato dagli operai comunali l’esecuzione delle operazioni di pulizia degli ambienti e risistemazione degli arredi.

L’intervento con manutenzione straordinaria riguarda i servizi igienici e la condotta fognaria del plesso scolastico che fa parte dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo”. I lavori sono coordinati dalla V° Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici” del Comune di Castelvetrano.