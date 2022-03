Anche Castelvetrano si mobilita per l’accoglienza dei profughi ucraini. Ecco perché l’Amministrazione comunale ha promosso un incontro, svoltosi nell’ex chiesa di Sant’Agostino, per monitorare e mappare tutte le possibili soluzioni per l’accoglienza e l’ospitalità di quanti potranno raggiungere il territorio di Castelvetrano. All’incontro hanno preso parte il sindaco Enzo Alfano, l’assessore Graziella Zizzo e il Presidente del Comitato locale della CRI Giuseppe Cardinale. È stato proprio Cardinale a fornire le indicazioni necessarie per non disperdere le energie e gli atti di generosità: «Invito quanti vorranno a canalizzare le donazioni tramite il numero 45525, promosso anche da UNHCR, Unicef e CRI nazionale».

Come già Cardinale ha ribadito nelle scorse settimane, non è il momento di raccogliere beni di prima necessità. «Non possiamo rimanere impassibili di fronte all’emergenza sociale di questi poveri sfollati, costretti ad abbandonare le loro case. La guerra non può e non deve mai essere la soluzione. È solo causa di violenza e morte» ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Alfano.