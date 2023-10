Poco più di 100 persone hanno partecipato stamattina al sit-in contro la mafia nato da un’idea di Jonny Li Causi e condiviso dai sindaci Giuseppe Castiglione (Campobello di Mazara) ed Enzo Alfano (Castelvetrano). L’iniziativa si è svolta all’interno della villa “Falcone-Borsellino” di Castelvetrano e, tra gli altri, erano presenti assessori, consiglieri comunali dei due paesi (c’erano i presidenti Piero Di Stefano e Patrick Cirrincione), rappresentanti dei clubs service, parenti di vittime di mafia e anche Giuseppe Cimarosa, il regista di teatro equestre, parente dei Messina Denaro, che, quando ancora il boss ora defunto era latitante, ebbe a pronunciare parole di condanna contro di lui. «I commenti di dispiacenze nei confronti della famiglia Messina Denaro e di mitizzazione del boss defunto fanno parte di una sub-cultura che non mi appartiene – ha detto l’avvocato Li Causi – e quando su giornali e tv si fanno passare solo interviste di persone che si dichiarano a lutto per la morte del boss, si rischia che quel pensiero si associa a tutto quello della città».

I sindaci Castiglione e Alfano hanno parlato di «cambiare pagina, assumendo atteggiamenti che ci servono per rialzarci». Un impegno corale, ecco perché Castiglione ha fatto appello allo Stato: «Ci aiuti con leggi speciali o con interventi politico-sociali». L’avvocato Li Causi ha parlato, invece, di «corresponsabilità a un certo modo di gestire il tema antimafia». E ha fatto l’esempio della gestione dei beni sequestrati come il gruppo 6GdO, «portato al fallimento dalla gestione degli amministratori giudiziari», ha detto Li Causi. «Chi controlla il lavoro di questi amministratori? Il rischio è quello che poi tra la gente passa il teorema che la mafia dava lavoro e lo Stato no. Ecco perché è necessario che proprio lo Stato investa su questo».

Giuseppe Cimarosa, infine, ha denunciato la solitudine che vive da anni: «Qui, ad esempio, nessuno mi ha dato la mano e mi ha avvicinato – ha detto – leggendo i commenti sui social dopo la morte di Matteo Messina Denaro mi sono accorto che sono stati tantissimi. Noi – ha detto rivolgendosi agli intervenuti – dobbiamo far sentire la nostra voce a testimonianza che siamo molto di più. Dobbiamo continuare a lottare contro la cultura della mafia. A partire dalle scuole».

AUTORE. Max Firreri