Musei e teatri tornano fruibili per le visite anche a Castelvetrano. Secondo quanto disposto dall’ultimo Dpcm del 2 marzo scorso, il Comune ha disposto la riapertura dei luoghi culturali della città, nelle giornate infrasettimanali e nei festivi, con un afflusso controllato. Per i posti al chiuso dove ci sono posti a sedere, bisognerà rispettare il distanziamento e, quindi, la capienza è ridotta al 25% di quella normalmente prevista.

Nello specifico le visite saranno consentite al Museo civico di via Garibaldi dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30, la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per l’ingresso bisognerà prenotare chiamando allo 0924907297 oppure inviando una email a museocivico@comune.castelvetrano.tp.it. Il Museo etno-antropologico si potrà visitare dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12,30. Per le prenotazioni: 0924907297 oppure 3472227577, email: iat@comune.castelvetrano.tp.it. Al teatro Selinus, infine, visite dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Per le prenotazioni gratuite chiamare allo 0924907612. All’ingresso di ogni luogo da visitare verrà controllata la temperatura corporea.