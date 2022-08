ASCOLTA L'ARTICOLO

L’assessore Davide Numinato Licari ha lasciato la Giunta guidata dal sindaco Enzo Alfano. «Per motivi professionali e familiari» ha chiarito l’assessore marsalese che Alfano aveva scelto per la sua squadra perché esperto di progettazione comunitaria. Ora Licari («mi sono ritrovato a fare l’assessore più per vocazione che per professione…») va via e nel suo commiato ha tenuto a dire la sua su Castelvetrano: «È una città che deve imparare a volersi bene, deve riconquistare un senso di comunità». Licari ha scritto ad Alfano che è pronto a collaborare per quest’ultima tranche di sindacatura, «per creare le condizioni di uno sviluppo socio-economico sostenibile».

AUTORE. Redazione