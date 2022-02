ASCOLTA L'ARTICOLO

Si aprono le porte dello “Sportello Antiviolenza” del Comune di Castelvetrano, nella nuova e funzionale sede che risponde alle esigenze di sicurezza, accessibilità e riservatezza, presso il Palazzo ex Eca di via IV Novembre. Il nuovo Sportello nasce da un protocollo d’intesa tra la Prefettura di Trapani, l’associazione CO.TU.LE.VI, e l’Amministrazione Comunale, proprio nell’ottica di un lavoro sinergico ed efficace.

I bisogni interconnessi a cui sembra opportuno rispondere sono: bisogno di ascolto competente, sicurezza, tutela legale, protezione, aiuto a ricostruire una vita libera dalla violenza, prevenzione, educazione, sostegno della vittima o dei familiari diretti nell’affrontare le possibili conseguenze traumatiche.

Lo sportello di Castelvetrano offre assistenza gratuita, avvalendosi della collaborazione di psicologi, avvocati, counselor, sociologi, disponibili a fornire volontariamente consulenza e supporto, garantendo massima professionalità e riservatezza.

La presenza dello Sportello nel nostro territorio è segno di una attenzione ad un bisogno che non sempre riesce ad esprimersi per cultura, per paura, per sottovalutazioni. Proprio quando la violenza di genere sta assumendo connotazioni così grandi e frequenti, tanto da spaventare l’opinione pubblica e modificare le relazioni personali e anche la serenità di una famiglia.

“Vogliamo offrire alla collettività una presenza discreta e accogliente che punti alla prevenzione e allo stesso tempo preparata ed efficiente, capace di fornire un servizio che faciliti il dialogo con gli enti e le autorità del territorio”. Afferma Vincenza Ippolito responsabile dello sportello.

Attualmente lo sportello è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, presso la Via IV Novembre – Angolo Via Saporito, Castelvetrano. Può essere raggiunto telefonicamente in ogni momento tramite il 1522, il numero gratuito che 24 ore su 24 accoglie le richieste di aiuto delle vittime di violenza e di stalking, o contattando il centro di Trapani al numero 380 1948678, oppure direttamente lo sportello di Castelvetrano al numero 366 3420586. E-mail: antiviolenzacastelvetrano@gmail.com. Instagram: sportellocotulevi. Fecebook: Cotulevi Castelvetrano – Sportello Antiviolenza.

AUTORE. Redazione