ASCOLTA L'ARTICOLO

Un tratto di asfalto del viale dei templi a Castelvetrano è sprofondato. La voragine, profonda quasi 1,5 metri, si è aperta lungo la traiettoria dove al di sotto si trova una vecchia condotta fognaria. Di recente, in un altro punto della stessa linea erano stati fatti alcuni interventi di sistemazione, ora è, invece, crollato un altro tratto. Ad accorgersi dell’asfalto sprofondato sono stati alcuni automobilisti che hanno avvisato la Polizia municipale. Dopo un sopralluogo per verificare se altri tratti d’asfalto erano pericolanti, la zona della voragine è stata transennata e messa in sicurezza. Dal Comune hanno assicurato che già mercoledì verrà effettuato l’intervento di sistemazione.

AUTORE. Redazione