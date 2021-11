ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel pomeriggio il sindaco Enzo Alfano ha firmato l’Ordinanza n. 70 con provvedimento di carattere contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Castelvetrano a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Gli ultimi eventi atmosferici hanno creato non poche difficoltà nella fruibilità dei plessi scolastici di ogni ordine e grado della città e sono pervenute numerose segnalazioni circa criticità nei vari plessi scolastici a causa di infiltrazioni di acqua piovana in taluni ambiti, di allagamenti specie nelle vie e piazze prossime agli edifici scolastici.

Al fine di poter garantire quindi la ripresa della didattica in presenza e quindi la fruibilità dei plessi predetti è stata emanata apposita direttiva a tecnici deli uffici comunali per monitorare sui siti gli edifici scolastici. Monitoraggio che, salvo cause di forza maggiore, sarà eseguito nella giornata del 12 novembre 2021 al fine di prevenire ulteriori problemi e porre rimedio alle criticità già riscontrate;

AUTORE. Redazione