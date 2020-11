Sono iniziate questa mattina le attività di screening della popolazione scolastica in Sicilia per l’effettuazione dei tamponi Covid-19. A Castelvetrano l’attività è svolta in modalità drive-in con i medici dell’Usca dell’Asp Trapani , all’interno del piazzale della Croce Rossa Italiana, in via Autonomia Siciliana a Castelvetrano (zona artigianale). Questa mattina già oltre 100 famiglie hanno partecipato all’iniziativa.

Possono sottoporsi a tampone gratuito gli studenti delle scuole superiori e i familiari residenti a Castelvetrano. Oggi pomeriggio il servizio sarà attivo dalle 15:00 alle 18:00, domani (domenica 8 novembre) il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 14 e dalle 15 alle 18. Nella nostra città, a supporto dei sanitari dell’unità speciale continuità assistenziale, i volontari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana con le Asp territoriali e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni local. Durante il percorso obbligato delle macchine si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’adesione alla campagna è su base volontaria.