Nei prossimi giorni, le famiglie di Castelvetrano potranno ritirare i nuovi contenitori che renderanno più pratica la raccolta differenziata in casa e che dovranno essere esposti su suolo pubblico la sera precedente il giorno di raccolta (solo se completamente pieni per il ritiro). Ma questa è sono una delle ultime novità relative al servizio di raccolta rifiuti in città.

E’ iniziata infatti la distribuzione di una lettera informativa con il nuovo calendario di raccolta rifiuti che sarà operativo dal prossimo 1 giugno. Le aziende SAGER ed Eco Burgus insieme all’Amministrazione comunale sono impegnate in un costante miglioramento del servizio anche in vista della prossima stagione estiva. Ad oggi, il Comune di Castelvetrano ha raggiunto il 74% di raccolta differenziata, grazie anche alla preziosa collaborazione di tutti i cittadini, ma l’obiettivo è quello di migliorare ancora i risultati ed evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti come avvenuto nelle ultime settimane. “Una raccolta differenziata di buona qualità – si legge nella lettera – è una sfida di valore, con ricadute dirette sulla salvaguardia del territorio, dell’ambiente e dell’arte e un importante ruolo nello sviluppo sostenibile e nella tutela della salute di tutti noi”

La lettera, con le indicazioni per ritirare i nuovi contenitori, sarà distribuita a tutte le famiglie di Castelvetrano e delle borgate a partire dal 12 marzo. Chi non lo dovesse ricevere entro il prossimo 20 marzo, potrà ritirare l’avviso cartaceo presso la sede di Via Tagliata, 49 della ditta “DBF Services Soc. Coop.” Per info e chiarimenti: 800126795 (da lunedì a venerdì 9:00-17:00, sabato 9:00-13:00 | castelvetrano@sager.it)