Secondo il gruppo “Castelvetrano rinasce” sullo sviluppo della borgata di Marinella di Selinunte sarebbe prestata poca attenzione. «Manca una proposta progettuale» hanno scritto in un documento. Il gruppo nato da pochi mesi prende come spunto la mancata partecipazione del Comune al bando PO-FEAMP 2014-2020, nella misura 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. «Con questa misura si potevano prevedere interventi di miglioramento delle infrastrutture e i servizi del porto di pesca, come isole ecologiche, interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci, recupero degli scali alaggio», scrivono nella nota.

«Il gruppo “Castelvetrano rinasce” racconta bugie – replica il sindaco Enzo Alfano – in Giunta abbiamo approvato un progetto di riqualificazione dell’area portuale, coinvolgendo la comunità dei pescatori. Tra gli interventi c’è il rifacimento di un tratto della piazza in legno, l’illuminazione. Il progetto è stato già presentato alla Regione per il finanziamento con quella misura». E Alfano aggiunge: «Se quel gruppo politica cerca di fare politica scoprendo gli errori degli altri inizia male, pensino a cosa vogliono fare con progetti concreti».

AUTORE. Redazione