È stato ricordato anche il nome di Vincenzo Vento tra le vittime innocenti di mafia, ieri durante la manifestazione organizzata al Sistema delle piazze di Castelvetrano. Vincenzo Vento venne ucciso nel 1984 mentre si trovava a bordo di un furgone preso d’assalto da due killer. Ieri in piazza, tra il pubblico, c’era sua figlia Rosamaria Vento. L’impegno per tornare a celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno è stato dei volontari del Presidio di Libera “Giuseppe e Salvatore Asta”.

Nel Sistema delle Piazze oltre alla famiglia Vento c’erano i ragazzi del gruppo Scout dell’AgesciG, gli studenti degli istituti superiori della città (autori di un flash mob con poesie e brevi racconti), i sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazara, il capitano della Compagnia carabinieri, il capitano della Guardia di Finanza e il gruppo “Libera la Solidarietà” di Mazara del Vallo. «Finalmente siamo potuti ritornare in piazza e ritornare a gridare il nostro no alla mafia ed alla corruzione ai vari livelli», ha detto Vincenzo Pugliese del locale presidio di Libera. «È dovere per tutti e, soprattutto per le istituzioni, onorare la memoria delle vittime della mafia, proseguendo il loro impegno attraverso l’azione quotidiana», ha detto il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione.