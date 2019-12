Domenica 22 dicembre si rinnova l’appuntamento nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano in memoria di Tony Puleo. La vita del giovane DeeJay si è interrotta nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre del 2017 a causa di un incidente stradale vicino Marinella di Selinunte. Antonino Puleo, in arte Tony, era molto conosciuto in tutto il Belice, oltre a svolgere l’attività di DeeJay, lavorava assieme al padre nel mondo dell’organizzazione di eventi e nella fornitura di servizi audio-video per concerti e manifestazioni.

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna l’evento organizzato dalla Proloco Selinunte Castelvetrano, dall’Ass. Culturale “Cuore della Danza” e dall’agenzia Suoni & Musica che vede la partecipazioni di numerosi sponsor locali. A partire dalle ore 18:30 previste esibizioni di musica, danza, canto, cabaret.