Il Comune di Castelvetrano con un avviso alla cittadinanza, comunica che in adempimento all’Ordinanza Regionale n. 21 dello scorso 17 maggio, è stato riattivato all’utente il Servizio di Taxi Sociale. Ecco le modalità di funzionamento del servizio, in osservanza delle Linee Guida approvate in data 16 maggio 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e in attuazione delle misure di contenimento del contagio.

ACCESSO DELL’UTENZA AL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE: L’accesso sarà consentito solo tramite prenotazione che potrà avvenire telefonicamente al numero dedicato (349.1529342), nelle giornate, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Si richiamano le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020:

dichiarazione resa, in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, e per i minori resa dai genitori/tutori da cui si evince la mancanza di sintomatologia, la frequentazione di luoghi a rischio di assembramento o se sono stati a contatto diretto con persone affette da Covid, nei 14 giorni precedenti la salita sul mezzo

divieto assoluto di far salire sul mezzo di trasporto colui o colei che abbia la febbre;

Lavaggio delle mani prima di salire sul mezzo con soluzioni idro-alcoliche

Uso corretto della mascherina

Divieto di strette di mani o abbracci

Divieto di sedersi accanto all’autista

Obbligo per l’autista di indossare mascherina e guanti

Divieto di trasportare più di due utenti per volta, che siederanno, dietro, lasciando un posto vuoto al centro

Mantenimento dei finestrini abbassati per consentire l’aerazione del mezzo

Igienizzazione del mezzo ogni qualvolta sale un utente.

SCARICA il modello di autocertificazione