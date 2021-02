Posta Italiane ha comunicato in questi giorni che dal 15 febbraio 2021, sono previsti una serie di interventi di ripristino della rete degli Uffici Postali in tutto il territorio nazionale. Due gli interventi previsti in provincia di Trapani: l’ufficio postale “Marsala 3” nella città lilybetana ed l’ufficio in Via Mazzini a Castelvetrano. Per la nostra città si tratta di un intervento che consentirà di alleggerire il carico di lavoro dell’ufficio postale di Via Vittorio Emanuele dove sono state segnalate situazione di assembramento a causa dell’utenza in attesa fuori dall’ingresso principale. L’ufficio “CASTELVETRANO 1” di Via Mazzini, che era chiuso da circa un anno, tornerà operativo solamente la mattina a partire da lunedì 15 febbraio.