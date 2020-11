In una giornata soleggiata, si è celebrata oggi a Castelvetrano la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un momento particolarmente significativo per ricordare le vittime di guerra e “ringraziare” ancora una volta le Forze impegnate per aiutare i cittadini. Presso il Monumento ai Caduti, erano presenti autorità civili e militari. Hanno preso la parola il sindaco Enzo Alfano e l’arciprete Don Giuseppe Undari. Era presente anche il neo assessore, l’Architetto Numinato Davide Licari. Ecco le foto

CLICCA QUI PER LE ALTRE FOTO