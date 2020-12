Il Comune di Castelvetrano avvisa la Cittadinanza che, nei giorni 25 e 26 Dicembre, il servizio di raccolta rifiuti verrà regolarmente garantito come da calendario. “Si vuole evidenziare – si legge in una nota dell’Ente – lo sforzo della ditta, ma soprattutto degli operatori che, con grande spirito di abnegazione e senso del dovere, saranno al loro posto di lavoro anche durante queste importanti giornate festive, per rendere pulita e decorosa la nostra cittadina. Pertanto, nel dovuto rispetto dei lavoratori, si raccomanda di seguire con precisione giornate e orario di conferimento, di eseguire una corretta raccolta differenziata e soprattutto di non abbandonare i rifiuti”