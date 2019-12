La Pro Loco Selinunte comunica che è stato ultimata l’illuminazione natalizia del Sistema delle piazze, che diverrà palcoscenico naturale per buona parte degli aventi in programma per il “Natale coi fiocchi”, con l’albero allestito con le luminarie. Quest’anno la Pro Loco ha voluto dare un tocco diverso alla piazza, sostituendo i tradizionali festoni, con una illuminazione in rosso, in segno di augurio per la rinascita della nostra città.

Giorno 19

– Concerto del Coro e orchestra “ Vito Pappalardo” a cura dell’Istituo Comprensivo Lombardo Radice – Chiesa Santa Lucia, ore 18,30

Giorno 20

– “Quando il Natale vuol dire Poesia” recital di poeti del nostro Territorio, a cura della Pro Loco – teatro Selinus, ore 17,30 – ingresso libero.

– “Allegro Natale”: il coro dell’ass. Unitre si esibisce all’ospedale V.Emanuele di Castelvetrano – ore 9,30

Giorno 21

– concerto del coro DOREMI, 2° circolo didattico Ruggero Settimo, Chiesa San Domenico ore 19,30

Giorno 22

– continua il laboratorio di lettura del gruppo ”La corte di re Letturino” presso la sede della Pro Loco in Piazza Umberto I n.7, ore 17

Si possono sempre visitare tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 19,30 :

– il presepe in movimento presso la chiesa della Batiella

– la mostra ”La bellezza è la forza del rispetto dell’altro” Collegiata di san Pietro e Paolo

– la mostra “Copie d’autore“ presso Xeniahome Via Garibaldi