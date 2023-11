Educare al rispetto del proprio paese è un compito tanto arduo quanto raggiungere la luna con una navicella fai-da-te. Nonostante l’impegno di molti cittadini di Castelvetrano a far si che piccoli spazi vengano tenuti puliti e decorosi, attraverso sforzi fatti per il bene pubblico, c’è chi si arroga il diritto di deturpare spazi condivisi, lanciando sacchetti pieni di rifiuti. E’ significativo l’ultimo dei sacchetti di rifiuti abbandonato nell’area bonificata e costantemente ripulita dall’autocarrozzeria dei fratelli Napoli in contrada Strasatto, nei pressi della zona commerciale di via Nassiria. Quei rifiuti lasciati in uno spazio verde sono una mancanza di rispetto che chi si prendere cura di quello spazio e sono un duro colpo per l’intera comunità.

AUTORE. Patrizia Vivona