Sciopero digitale. È quello al quale hanno promosso gli studenti delle classi quinte degli Istituti di Castelvetrano “Cipolla- Pantaleo Gentile e “G.B. Ferrigno”. «Abbiamo deciso di aderire a uno sciopero della D.A.D (didattica a distanza) non seguendo le lezioni online, protestando in merito alla confusione che si è venuta a creare attorno all’esame di maturità», spiegano i rappresentanti dei rispettivi istituti.

La protesta parte dal fatto che a meno di un mese dall’esame ancora vi sono troppi dubbi e poche certezze. «Negli ultimi tre mesi didatticamente è regnata solo confusione, inizialmente perfettamente giustificabile, ma che ancora ad oggi non ci permette di avere la preparazione tale da svolgere l’esame orale, spiegano. Abbiamo deciso di far valere la nostra voce perché sentiamo la necessità di dire la nostra su un argomento di cui si è chiesto il parere di tutti ma non dei diretti interessati. La scuola siamo noi studenti, la scuola senza noi non vive, la scuola non è nei palazzi, la scuola sta nelle aule».

Quello che un tempo era dunque un rito di passaggio pieno di ansie, ma pur sempre piacevole, diventa allora un esame privo di significato e di contenuti, secondo gli studenti: «Non crediamo in questo esame, non crediamo sia una priorità a oggi, non crediamo sia inevitabile, nonostante fosse importante. Sentiamo la necessità di poter protestare e di poterci esprimere liberamente perché anche noi vogliamo dire la nostra sul nostro futuro. E noi nel nostro futuro vogliamo: chiarezza, efficienza e comprensione», concludono.