In considerazione del difficile momento economico per le famiglie e gli operatori economici del territorio, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Enzo Alfano, ha prorogato la riduzione della Tari 2021 in favore delle utenze domestiche e non domestiche.

“Mi auguro che una parte della popolazione avente diritto, approfitti della proroga per chiedere lo sconto. – dichiara il sindaco Enzo Alfano – Abbiamo prorogato il termine dal 26 novembre al 26 gennaio 2022 per agevolare e aiutare gli utenti, con un aiuto concreto in un momento di difficoltà come quello che il mondo economico sta vivendo.”

Il perdurare della pandemia, sta mettendo a dura prova il territorio, e pertanto prorogare la riduzione del tributo è una misura urgente di solidarietà, nonchè sostegno a famiglie in stato di bisogno e alle imprese.

La riduzione va richiesta presentando esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; entro il 26/01/2022 apposita istanza sui modelli predisposti dall’ Ufficio Tributi e scaricabili dal sito del Comune di Castelvetrano https://comune.castelvetrano.tp.it/; nella sez. AVVISI Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare la X DIREZIONE – Servizio TARI ai seguenti recapiti: tel. 0924 909320. email: tributi@comune.castelvetrano.tp.it

AUTORE. Redazione