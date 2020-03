In una nota del Comune di Castelvetrano, il sindaco Enzo Alfano RENDE NOTO CHE a seguito di comunicazione tramite mail da parte dell’Enel del 06/03/2020, nelle giornate del 13 e 17 marzo 2020, l’Enel procederà al distacco dell’alimentazione elettrica dei pozzi siti in c.da Staglio e c.da Airone. Ne consegue che, nelle ore pomeridiane delle predette giornate, ci sarà una mancanza di erogazione idrica nella zona periferica di Via Amm. Rizzo, Via Omero, Via Trapani, Via Lepanto e tutte le zone interessate da approvvigionamento nelle ore predette.

Le zone relative alla Via Tagliata, Via Gentile, Viale Roma saranno interessate dalla mancanza di erogazione idrica nelle ore antimeridiane delle predette giornate. Considerato che l’Enel procederà in giornata stessa a ripristinare l’alimentazione, si prevede la normale erogazione di acqua già nei giorni successivi all’intervento.