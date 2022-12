ASCOLTA L'ARTICOLO

Se i bambini non vanno in parrocchia, è la parrocchia che va dai bambini per portare loro i doni. È un Natale originale quello che domani mattina ha organizzato la parrocchia Santa Lucia per i bambini del quartiere Belvedere. Alle 10,30, in piazza Unità d’Italia, la comunità parrocchiale incontrerà le famiglie del quartiere; i ragazzi “Colibrì 2.0” allestiranno un presepe che rimarrà allestito al centro della piazza per tutta la durata delle festività. Per i bambini del quartiere sarà un momento di gioia, perché i vigili del fuoco con un mezzo porteranno i doni che l’Avo ha consegnato alla parrocchia con l’indicazione di regalarli ai più piccoli. La celebrazione eucaristica in parrocchia si terrà alle 19. La messa di Natale, invece, domenica alle 10,30.

AUTORE. Redazione