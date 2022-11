ASCOLTA L'ARTICOLO

Due numeri telefonici per richiedere informazioni e per prenotare sia il vaccino antinfluenzale che quello anti Covid sono stati attivati presso l’hub vaccinale ospitato all’interno dell’ex Mo-Car in contrada Magaggiaro a Castelvetrano. I numeri disponibili sono: 0924911444 e 092447002, ai quali si può prenotare la somministrazione del vaccino presso l’hub oppure quella domiciliare per chi non può deambulare. Negli ultimi due anni il covid (che ha cambiato il mondo) ha fatto quasi dimenticare la normale influenza per la quale ogni anno viene attivata la campagna antinfluenzale. «Tra la vaccinazione anticovid e quella antinfluenzale non deve intercorrere alcun distanziamento temporale – spiega il medico di base Gianfranco Stallone – tant’è che è possibile anche la co-somministrazione nella stessa seduta».

AUTORE. Redazione