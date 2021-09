ASCOLTA L'ARTICOLO

Quello che si vede in foto è il risultato chiaro di un dato: a Castelvetrano c’è ancora chi si ostina a non fare correttamente la raccolta differenziata. Le foto inviateci da un lettore sono state scattate all’angolo tra via Ciullo d’Alcamo e via Archimede, in pieno centro a Castelvetrano. Uno spettacolo indecoroso per turisti e passanti. «Qui non c’è da prendersela con il Comune – racconta il lettore a CastelvetranoSelinunte.it – esiste una raccolta differenziata con un calendario prestabilito ed esiste anche la civiltà e l’intento di fare civile un paese che già martoriato».

Le foto sono eloquenti: sacchetti d’immondizia di qualsiasi genere abbandonati, tracce di percolato e un odore nauseabondo che si sprigiona con le alte temperature di questi giorni. Di chi è la responsabilità di tutto ciò? «Chi lo fa sono persone incivili – scrive il lettore alla nostra redazione – l’inciviltà va punita e non si deve permettere a nessuno di fregarsene perché “tanto chi mi vede?”».