L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha completato la piantumazione di 220 piantine (essenze forestali), donate dal Corpo Forestale. Le aree in cui sono state piantate sono sette: liceo scientifico “Cipolla”, zona PIP, lotto perimetrale serbatoio via Partanna, parte restante ex Grigoli Distribuzione, via Seggio, parco delle Rimembranze, aiuole ingresso Triscina.

“L’Amministrazione sceglie di promuovere questa iniziativa per sensibilizzare alla cura e alla tutela dell’ambiente. Questi alberi permetteranno di aumentare il verde e portare ombra e ristoro, oltre a più benessere per la collettività. – dichiara il Sindaco- Seguendo la legge che prevede di piantumare un albero per ogni neonato, noi ci concentreremo per replicare queste attività ogni anno. Lavoriamo per lasciare un futuro migliore ai nostri figli, per una città con più verde e meno cemento.”

“Un progetto di grande valenza sociale, volto alla diffusione di una nuova cultura ambientale. La piantumazione di alberi, conferisce un valore aggiunto al territorio, ottenendo effetti climatici positivi, sia a livello locale che globale. – afferma l’assessore al verde pubblico Luca D’Agostino – Entro il 2030, le comunità dovranno raggiungere un regime di sostenibilità, riducendo drasticamente l’impatto inquinante. Crediamo fortemente che donando alberi alla natura, miglioriamo la qualità della vita nelle città in cui viviamo e cresciamo”. Gli effetti di un rinverdimento danno benefici immediati, passando da luogo arido, mal curato, e spesso preda di incivili che sporcano ed abbandonano rifiuti, a un luogo vivo e bello che va difeso e curato, ma soprattutto sentito da tutti come casa propria.

AUTORE. Redazione