Si è accasciato a terra dopo una battuta di windsurf. Si è sentito male ed è morto per un infarto fulminante. È scomparso a 58 anni Vito Di Carlo Cuttone di Castelvetrano, titolare del Golf club Monza di Muggiò. Cuttone quando è morto si trovava presso Capo Puzziteddu, nel territorio di Campobello di Mazara. Aveva scelto uno dei due club di windsurf della zona per un’uscita in mare e cosi praticare una sua vecchia passione. Quando è rientrato, però, ha accusato un malore e si è accasciato privo di vita. Per i sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare se non accertare il decesso.

Sui social tanti i messaggi di cordoglio di amici e vecchi compagni di scuola. «Non posso fare altro che ringraziarti. Grazie per tutto l’amore che ci hai donato» ha scritto Alessandro Bonsignore. Il giornale Il Cittadino di Monza scrive che le persone più vicine lo raccontano come una «persona estremamente carismatica, gentile, simpatica, era ben voluto sia da tutti i soci che dalle persone che lo hanno nel tempo conosciuto, era impossibile non volergli bene. Lascia un enorme vuoto in tutti noi che non potrà mai essere colmato».