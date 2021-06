Castelvetrano piange la scomparsa di Rossella Piccione, ex insegnante dell’istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano. La donna è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in Via Milazzo. Il figlio della donna non riuscendo a contattarla ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono entrati all’interno dell’abitazione attraverso una finestra. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna per cause naturali.