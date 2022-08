ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ venuta a mancare Maria Teresa Olivo, una stimata ed apprezzata insegnante di Castelvetrano. La sua vita è stata interrotta da un male contro il quale lottava da anni. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia ed in tutta la comunità. Per molti anni, professoressa di lettere presso l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” aveva conquistato la stima dei colleghi ed un meraviglioso rapporto con gli alunni. Una docente brillante e sempre piena di passione, sensibilità e creatività

“La ricorderemo per le sue doti umane e culturali, per il suo sorriso e per la sua eleganza, per essere stata seria e stimata professionista della scuola. Buon viaggio, prof.ssa per sempre nel cuore di tutti quelli che ti abbiamo conosciuta” la ricorda con queste parole, la dirigente scolastica Vania Stallone. La celebrazione delle esequie è fissata per domani, venerdì 19 agosto alle ore 12:00 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione