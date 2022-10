È stato affidato il servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione del Comune di Castelvetrano. A occuparsene sarà la società “Enel Sole srl” (scelta tramite Consip) che ha presentato al Comune un piano tecnico-economico. Sino al 31 agosto i servizi sono stati svolti dalla “City Green Light srl” (che aveva un incarico per 9 anni). Attualmente gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sono costituiti da circa 6.900 punti luce, in prevalenza di nuova generazione del tipo led, distribuiti in tutto il territorio cittadino e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e di Triscina. La gestione ora con la “Enel Sole srl” riguarderà solo circa 5.100 punti luce, ricadenti nella precedente convenzione.